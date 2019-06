Stendardo: "Ghoulam è un valore aggiunto per il Napoli: condizionato dagli infortuni, la sua assenza si è sentita"

Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Ghoulam è un valore aggiunto per il Napoli. Ha subito interventi chirurgici che l'hanno condizionato. E' tra i 5-6 top della rosa. La sua assenza in campo si è sentita. Mario Rui ha fatto bene, ma con lui sarebbe stato diverso. E' un valore aggiunto per il Napoli. Nelle ultime partite è un giocatore ampiamente recuperato. Garantiva maggiore spinta a sinistra, oltre che essere bravo difensivamente. Acquisti? De Laurentiis dice bene quando parla di acquisti da non prendere solo per prendere. Servono calciatori adeguati al progetto".