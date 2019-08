Sportmediaset, Cherubini: "Napoli in vantaggio su Icardi, Milik potrebbe finire alla Roma"

Calciomercato Napoli - Marco Cherubini, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il valzer dipenderà tutto da Parigi. Se il PSG accetta l'offerta del Barcellona di 100 milioni più Coutinho per Neymar, allora salta Dybala. Quindi per Icardi si aprono due strade: accettare le offerte che ha oppure restare all'Inter. Il Napoli, per me, è ancora in vantaggio rispetto alla Roma: è chiaro che l'Inter preme per uno scambio Dzeko-Icardi, però l'attaccante argentino non penso voglia far un piacere all'Inter. Io sono convinto che alla fine il Napoli possa insistere su Icardi, un calciatore straordinario. E potrebbe finire alla Roma proprio Milik".