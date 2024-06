Sportitalia, Parlato a CN24: "Lukaku il preferito per sostituire Osimhen, c'è apertura. Su Buongiorno..."

Calciomercato Napoli - Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv per parlare della situazione di Kvaratskhelia e Di Lorenzo:

"Osimhen ha una clausola rescissoria, ma il Napoli non ha nemmeno bisogno di quei 120 milioni per la situazione finanziaria del club. Lui ha rinnovato e Kvaratskhelia no, non è stato giusto dopo lo Scudetto. Oggi Victor ha una clausola e un ingaggio alto ed è difficile da vendere. Forse oggi non puoi dare l’ingaggio alto a Kvaratskhelia perché non hai ancora venduto Osimhen. Siamo però a inizio mercato e penso che alla fine andrà via

Il preferito è Lukaku e c’è apertura da tutte le parti in causa, da capire con che formula. Penso che sia lui l’obiettivo in attacco e in difesa Buongiorno, con la trattativa in fase cruciale".