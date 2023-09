Sportitalia: "Napoli, gara di Bologna doppiamente importante per Garcia"

Notizie Calcio Napoli – La redazione di Sportitalia, tramite il collega Raffaele Campo, ha analizzato il momento del Napoli in un editoriale sul sito ufficiale:

"Che sostituire un certo Luciano Spalletti, ovvero colui che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo trentatre anni, fosse un compito difficile non era una sorpresa. E questo anche Rudi Garcia probabilmente lo sapeva. Il tutto unitamente al mercato, nel corso del quale il club ha venduto Kim min-jae, pilastro della squadra nonché miglior difensore centrale della passata Serie A, sostituendolo di fatto con una scommessa. Sia chiaro: magari tra sei mesi Natan sarà ancora più in gamba di Kim, ma nell'immediato era difficile da immaginare un suo rendimento all'altezza di quello offerto dal giocatore sudcoreano.

Meno prevedibile era forse che già verso la fine di settembre, dopo il sofferto pareggio in casa del Genoa, il tecnico francese sarebbe stato costantemente al centro di critiche e polemiche. Tanto che sui social impazza già il #GarciaOut. Perché se parliamo di risultati, il cammino del suo Napoli era iniziato bene, con due belle vittorie nelle prime due gare contro Frosinone e Sassuolo. Ma già il tonfo a domicilio per mano della Lazio aveva generato i primissimi malumori nei suoi confronti, fino appunto al 2-2 di Marassi. Prima ancora che per i risultati di per sé, per via del gioco e di alcune scelte tecniche (su tutte il cambio Kvaratskhelia-Zerbin a Marassi. Pochi giorni fa gli azzurri hanno conquistato una importante vittoria in Champions sul campo del Braga.

Ma non è bastato a placare le polemiche: "La squadra ha sofferto", "Perché Lindstrom non è entrato?", "Follia far debuttare Natan al 90' col risultato in bilico", "Salviamo solo il risultato". Questi sono stati i commenti e le considerazioni più ricorrenti dopo la serata lusitana. Del resto si sa che, calcisticamente parlando, qui in Italia, indipendentemente dallo stemma e dalla maglia per cui si tifa, abbiamo preso tutti il diploma di allenatore a Coverciano, specie quando le cose non vanno bene... A ogni modo, per Garcia la trasferta di Bologna avrà una doppia valenza: un eventuale successo non solo ridarebbe al Napoli quei tre punti che in Serie A mancano dallo scorso 27 agosto, con un conseguente rilancio, ma anche e soprattutto per allontanare, almeno parzialmente, la costante pioggia di critiche di cui è quotidianamente oggetto. Il Napoli e il suo tecnico devono ripartire assieme".