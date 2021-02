Spezia, Meluso: "Italiano? Ha grandissima credibilità, la nostra soddisfazione è vedergli insegnare calcio"

Ultime notizie calcio Napoli - Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Io sono stato ben contento di trovare Italiano, visto che lo stavo seguendo già l'anno scorso al Lecce. Quando sono arrivato aveva già firmato il rinnovo, e ne ero pure ben felice... In più gode di grandissima credibilità, è il primo che nella storia ha portato lo Spezia in Serie A. Da subito la squadra è andata in crescendo, è riuscito a lavorare bene con questi giocatori. La nostra soddisfazione è vedergli insegnare calcio, perché tanti giocatori hanno dovuto cambiare le proprie abitudini ma si sono integrati. Sono arrivati pure i risultati, e questo non ha fatto che del bene nel non mettere mai in discussione l'allenatore. Siamo pieni d'orgoglio".