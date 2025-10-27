Spalletti-Juve, Pedullà: "Contatti in corso: c'è l'apertura totale dell'ex CT"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Contatti in corso tra Luciano Spalletti e la Juventus. Lo riferisce il giornalista Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione tra l'ex allenatore del Napoli ed il club bianconero che ha appena esonerato Igor Tudor dopo la pesante sconfitta di ieri contro la Lazio.
Ecco cosa ha scritto su X il giornalista Alfredo pedullà su Spalletti e la Juventus:
"Spalletti-Juve: contatti in corso adesso, se trovano la quadra contrattuale (la Juventus parte da 6 mesi più opzione rinnovo, ma vediamo) il primo nome per la panchina resta lui. L’apertura dell’ex ct è totale. Gli altri - da Palladino in poi- inseguono, per ora il focus è solo su Spalletti".