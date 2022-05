Spalletti a Dazn: "Società già a lavoro per il futuro, non dovrà calare personalità del gruppo. Insigne? Cena d'addio ci ha compattato"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Spalletti commenta Spezia-Napoli ai microfoni di Dazn, ultima partita stagionale per la sua squadra:

"E' stato importante chiudere con questo risultato. I ragazzi si sono fatti trovare pronti, anche chi ha giocato di meno, questo vuol dire che la qualità degli allenamenti è stata importante. I tre gol fatti sono stati bellissimi.

Nel finale abbiamo avvuto la possibilità di far giocare anche Marfella che ha fatto un intervento da portiere top. Da parte di tutti ho avuto manifestazioni di serietà e professionalità da parte di tutti i giocatori e questo per un allenatore è importante.

Sugli scontri tra tifosi: "Sono cose che fanno dispiacere e che allontanano dal calcio, allo stadio ci sono tante famiglie e tanti bambini e questi atteggiamenti dispiacciono. Bisogna intervenire, c'è bisogno di sostenere la propria squadra e non inveire contro gli avversari.

Sul futuro del Napoli: "La società è già al lavoro, non si può mettere tutto a posto in 10 giorni. Dovremo essere bravi ad inserirci nelle situazioni quando capiterà, sostituendo al meglio i calciatori che andranno via. Ne abbiamo a rischio diversi, e questo può far calare la personalità del gruppo quindi dovremo adeguarci".

Su Insigne: "La cena l'abbiamo già fatta ed hanno partecipato tutti noi del Napoli. Questo ha compattato ancora di più l'ambiente e ci ha permesso di essere più forti. A Lorenzo ho chiesto di chiamarmi il più spesso possibile (sorride, ndr), ma lui questi colori e questa città ce l'ha tatuata sulla pelle e non sarà facile adeguarsi ad una nuova realtà".