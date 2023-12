Spalletti: "A Napoli è facilissimo vincere, lo scudetto ha fatto esplodere di gioia la città! Di Lorenzo l'amico più grande che ho nel calcio"

Il ct della nazionale Luciano Spalletti, ex Napoli, ha ricevuto a bordo di una nave MSC il Gazzetta Sports Awards di allenatore dell'anno dalla Gazzetta dello Sport. E ha rilasciato alcune dichiarazioni

"A Napoli è facilissimo vincere: quando si ha il supporto di una città come Napoli tutto diventa facile. Questa vittoria ha fatto esplodere la città di gioia. Quando vado in giro per Napoli e mi riconoscono sono io che li voglio abbracciare. Io non litigo mai con nessuno gli altri litigano con me e poi accuso il colpo. Ma accetto chi vuole tornare a essere mio amico dopo avermi perso per un po'. L'amico più grande che ho nel calcio? E' Di Lorenzo. Europei? Sarà un'esperienza bellissima e ci andiamo con tutto l'entusiasmo. Io chiamo in nazionale chi la voglia di infilarsi la maglia dell'Italia".

Spalletti ai Gazzetta Sports Awards

Ultime notizie Napoli - Oggi mercoledì 6 dicembre La Gazzetta dello Sport celebra l’eccellenza dello sport italiano nella meravigliosa cornice del Golfo di Napoli, a bordo di MSC Fantasia. La nona edizione dei Gazzetta Sports Awards, le premiazioni dedicate alle stelle dello sport, organizzate da La Gazzetta dello Sport con il patrocinio del CONI e del Comitatoitalianoparalimpico.

Un’edizione speciale che quest’anno si svolgerà nella meravigliosa cornice del Golfo di Napoli, a bordo della MSCFantasia, e sarà presentata dalla conduttrice Geppi Cucciari insieme agli Autogol, che divertiranno il pubblico con le loro incursioni.

Un evento in cui la giuria della redazione de La Gazzetta dello Sport consegnerà il prestigioso premio ai grandi campioni dello sport. Otto le categorie confermate:

Uomo dell’anno: Gianmarco Tamberi , salto in alto oro ai Mondiali

, salto in alto oro ai Mondiali Donna dell’anno: Sofia Raffaeli , danza ritmica argento ai Mondiali e vincitrice Coppa del Mondo

, danza ritmica argento ai Mondiali e vincitrice Coppa del Mondo Allenatore: Luciano Spalletti , scudetto col Napoli e ct Italia

, scudetto col e ct Squadra: SSCNapoli , vincitrice scudetto, presenti il presidente DeLaurentiis ed il capitano DiLorenzo

, vincitrice scudetto, presenti il presidente ed il capitano Atleta Paralimpico: Ambra Sabatini , 100 metri oro ai Mondiali

, 100 metri oro ai Mondiali Performance: Lautaro Martinez , Inter , 4 gol contro la Salernitana

, , 4 gol contro la Exploit: il campione del mondo MotoGp 2023 Francesco Bagnaia e la Nazionale Italiana di tennis vincitrice in Coppa Davis

e la Nazionale Italiana di tennis vincitrice in Coppa Davis Leggenda: Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia Mondiale 2006, e Massimiliano Rosolino, nuotatore vincitore di quattro medaglie olimpiche.

