SPAL, l'a.d. Gazzoli: "Petagna resterà alla Spal fino al 31 agosto. Fares al Napoli? Mai parlato con Giuntoli"

"Stiamo ripartendo col calcio, era dura farlo ma fa ringraziato il governo. Abbiamo bisogno di trovare la vittoria per restare agganciati al treno salvezza. San Paolo? Siamo in salute, l'allenatore tiene tutti sul pezzo e abbiamo recuperato diversi calciatori dagli infortuni. Giochiamo contro una corazzata che sta bene e sarà difficile per noi. Petagna? Non abbiamo ancora depositato la modulistica, stiamo ratificando con il Napoli e con il suo agente, resterà in prestito fino al 31 agosto alla Spal. E' un ottimo giocatore, si giocherà le sue carte al Napoli. Murgia? Annata sfortunata, ma abbiamo fatto un investimento importante con lui. Fares? Siamo amici con Giuntoli ma non abbiamo parlato di nulla".