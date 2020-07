Sky, Trevisani: "Il Napoli con Gattuso ha fatto la miglior scelta possibile, ieri Koulibaly impressionante"

Ultime notizie calcio Napoli - Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli e Milan sono le squadre migliori in questo momento in Serie A insieme al Sassuolo, ai punti gli azzurri avrebbero dovuto vincerla. Koulibaly ha fatto una prestazione impressionante, come raramente lo abbiamo visto quest’anno. Ieri Ibra si è visto poco anche per merito del senegalese ma la presenza dello svedese permette a tutta la squadra di esprimersi meglio. Il Napoli con Gattuso ha fatto la migliore scelta possibile, gli azzurri giocano bene ed hanno delle idee, facendo cose studiate”.