Sky, Nosotti: "Napoli una macchina da gioco, Insigne è in stato di grazia"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' molto bella la lotta per la Champions League perché c'è imprevedibilità e grande qualità. Può accadere di tutto ma l'inerzia del momento è a favore del Napoli che nel girone di ritorno è tra le prime tre del campionato. Insigne è in uno stato di grazia. Gli si chiede di prendersi delle responsabilità ed in questa fase di campionato abbiamo visto un calciatore di grande spessore. Il Napoli in questo momento è una macchina da gioco".