Sky, Modugno: "Sorteggio proibitivo per il Napoli, bisogna affrontare il Barça senza pressioni"

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Da un certa prospettiva il sorteggio non è andato male: è proibitivo, ma il Napoli non deve avere addosso la pressione di chi deve vincere la Champions. In questo momento affrontare una questa nettamente più forte non ti carica di responsabilità, ti impone sono quella di fare una grande prestazione. Ti godi la Champions senza l'ansia di dover dimostrare qualcosa".