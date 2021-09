Sky, Modugno: "Per Insigne solo una botta, domani una sorta di provino. Serenità ed entusiasmo a Castel Volturno"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La serenità e l'entusiasmo della piazza dopo questo inizio di campionato si respira anche a Castel Volturno, la partita con il Leicester rappresenta un test importante perché ti permette di misurarti in una gara che, per valori tecnici, è assolutamente da Champions League. Questo Napoli secondo me può divertirsi. Per Insigne si tratta di una botta ed ora il calciatore diventa il medico di sé stesso. In ogni caso non è nulla di grave, però chiaramente sarebbe importante averlo a Leicester. Domani è una sorta di provino".