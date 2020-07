Sky, Marani: "Difficile arrivare ad Osimhen. Perché il Napoli non punta Belotti e Immobile? Mi aspetto tre cessioni, su Insigne..."

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Belotti potrebbe essere il profilo giusto per il Napoli al pari di Immobile. Considerando che Osimhen non si può prendere per le richieste del ragazzo, perché non prendere l’attaccante della Nazionale italiana? Mi aspetto delle cessioni: Milik, Allan, Koulibaly e poi voglio vedere che cosa accadrà con Lorenzo Insigne. O resta un calciatore centrale oppure magari potrebbe salutare”.