Sky, Condò: "Trattativa per Osimhen simile a quella di Pepe: non è mai un bel segnale cambiare procuratore..."

“La questione Osimhen mi sembra come quella di Pepe l'anno scorso, non è mai un buon segnale quando all'interno di una trattativa un giocatore cambia procuratore. Quest'anno gireranno meno soldi rispetto agli altri mercati, ma la Premier League continuerà ad avere più soldi di tutti. Le grandi squadre della Premier, se vogliono un giocatore, lo prendono. Conte? C'è stato un forte nervosismo tra lui e la squadra, questo era l'anno che le avversarie della Juventus rimpiangeranno. Il Napoli una Coppa Italia l'ha portata a casa, la Lazio ha portato a casa la Supercoppa, credo poco ad una ridiscussione dello scudetto con l'inserimento dell'Inter. Questa sarà un'estate anomala, ci sarà soltanto un mese tra fine ed inizio campionato, ed è evidente che ci sono squadre che hanno vinto il lockdown: Napoli, Atalanta, Sassuolo, Milan e Sampdoria. Hanno fatto da bene a molto bene dopo la pausa, altre squadre come la Lazio, hanno fatto molto male".