Sky, Caressa: "Gasperini unico a cambiare il calcio dopo Guardiola ma nessuno lo dice"

Fabio Caressa, giornalista Sky Sport, durante l’ultima puntata del Club da lui condotto, ha esaltato il lavoro di Gian Piero Gasperini:

“L’unico allenatore che ha cambiato il calcio dopo Guardiola è Gasperini. Siccome però si chiama Gasperini, non lo dice nessuno. Si fosse chiamato Gasperson... Tutti gli altri hanno copiato il Gasp. Prima c’era la possibilità di vedere Guardiola come l’uomo che ha cambiato nettamente la storia del calcio e prima ancora Sacchi. In epoca più recente quello che ha cambiato più di tutti è Gasperini, tutti poi si sono rifatti al suo gioco, alcuni migliorandolo, altri cambiandolo. Gli manca solo un trofeo”