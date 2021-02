Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"In virtù della partita di stasera, il risultato dell'andata è molto importante. Uscire con lo 0-0 non è per niente negativo. Stasera però ci vuole esperienza e pazienza per aspettare il momento giusto. L'Atalanta è una corazzata che nei 90 minuti concede qualcosa e il Napoli deve essere pronto per cercare di sfruttare il momento opportuno".