Sconcerti: "Il Napoli era in difficoltà già prima della questione 'ritiro', le dichiarazioni di ADL fanno pensare ad una risoluzione dei problemi"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli in queste partite difficili col Liverpool ha fatto 4 punti. Quando una vecchia grande squadre riesce a fare grandi risultati contro le grandi squadre e solo con queste, è un sintomo di esaurimento. Vuol dire che con le altri non riesci a concentrarti. Deve cercare di ripartire, ma non so per dove. Le dichiarazioni di Adl fanno pensare che si vada ad una soluzione dei problemi, ma questa squadra era in difficoltà prima del fattaccio del ritiro".