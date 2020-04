Sconcerti dubbioso: "Vale la pena riprendere a giocare? Preferirei sentire notizie di calciomercato"

Ultime notizie calcio. Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb sul momento che vive il calcio italiano in relazione al Coronavirus:

"Ricominciare un campionato che si è già svolto per due terzi non so quanto possa essere divertente. Dal punto di vista economico si deve giocare. Secondo me sarebbe meglio dire che questa è stata la stagione e che ora, per cause di forza maggiore, si deve pensare al prossimo campionato. Ricominciamo quindi, ma davvero. E poi i giocatori cosa ne pensano? Sono pronti a check-up ogni quattro giorni, una vita da isolati in alberghi? Al momento non ci sono zone isolate dal virus. Ne vale la pena? I giocatori sono disposti a trasformarsi in cavie? Sarebbe un calcio mortificato. Preferirei sentire notizie sul calciomercato piuttosto che vedere calcio giocato, distrarrebbe di più ora".