Saurini: "Zerbin, Zanoli e Gaetano? Se devono fare le comparse, è meglio non tenerli"

Giampaolo Saurini è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Ambrosino è una storia a parte, Zerbin e Gaetano hanno fatto già un percorso importante coi grandi e meritano di giocarsi le loro chance di restare col Napoli. Per Gaetano da napoletano sarebbe il massimo dalla vita giocare nel Napoli. Zanoli? I giovani devono giocare e se devono restare a Napoli per fare la comparsa, è meglio che vanno in una squadra media a fare esperienza. Se si punta su di loro devono farli giocare.