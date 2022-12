Saurini: "Napoli modello calcistico per tutta l'Italia. Orgoglioso di Zerbin e Gaetano"

Giampaolo Saurini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Contini è cresciuto molto, ha fatto esperienza. Credo possa togliersi tranquillamente le sue soddisfazioni. Nikita è nel pieno della crescita, giocare è importante così come far parte di un gruppo come quello del Napoli. Questo potrebbe essere un qualcosa per farlo migliorare ancora. Sono veramente orgoglioso di Zerbin, Gaetano ed altri ragazzi che si stanno affacciando in prima squadra. Quando venne per la prima volta con noi, Zerbin era davvero un bambino. Abbiamo avuto un percorso importante con lui, le sue qualità sono venute fuori pian piano. Diverso il discorso per Gaetano il quale era invece un autentico scugnizzo. Il Napoli ad oggi è un modello per il calcio italiano, sta dimostrando che si può vincere con scouting, lavoro e giovani senza dovere avere per forza grandi capitali a disposizione"