Saudi Pro League, Emenalo: "Osimhen? Lo amo, il Napoli senza di lui se la caverebbe"

Calciomercato Napoli - Michael Emenalo, ex uomo mercato del Chelsea di Abramovic e oggi director of football della Saudi Pro League, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Con un miliardo già investito sul mercato la strada appare abbastanza in discesa.

«I soldi non sono tutto. Per la prima volta il popolo saudita ha a che fare con questo genere di campioni e nonostante la grande passione popolare ci sono dei passi da compiere per rendere questo show strutturale e duraturo nel tempo. Nel suo esordio in campionato l’Al Ahli ha schierato davanti Mahrez, Boudebouz, Saint-Maximin e Firmino, con Kessie a centrocampo e Mendy in porta. In Europa tante squadre invidierebbero questo roster».