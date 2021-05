Satin: "Vedo Galtier più vicino al Lione che al Napoli. Mandava? E' uno tosto"

Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Nizza potrebbe sottoporre a Galtier un contratto importante ma credo che in cima alla lista oggi ci sia il Lione. Galtier ha già lavorato a Lione e sono certo che il presidente ci proverà. Ad oggi non lo vedo vicino al Napoli"

Mandava? E' bravo, è uno tosto. E' un esterno difensivo difficile da superare, a livello offensivo è meno brillante ma è affidabile. Ha trovato continuità nella seconda parte della stagione"

Galtier è un allenatore molto bravo, che ha fatto bene negli ultimi anni. Si appresta a vincere la Ligue 1 con il Lille, un traguardo fantastico per il club. Il Lille ha fatto una stagione incredibile,per Galtier sarebbe una conferma del suo talento".