Vittoria per l'Inter che supera 1-0 il Sassuolo al Mapei in amichevole grazie al gol di Edin Dzeko.

L'Inter batte il Sassuolo

L'attaccante, al 63' sfrutta al meglio l'assist di Bastoni, bravo ad anticipare un avversario a metà campo, e a tu per tu con Pegolo non sbaglia di sinistro. I nerazzurri si preparano in vista de match contro il Napoli del 4 gennaio.

