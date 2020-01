Sarri: "Ritorno a Napoli? Ora non ci penso! Magari dopo la Juventus smetto di allenare"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli:

"Se ho intenzione di smettere? La pressione è un falso mito. Quello che sente è quello che si pone personalmente. Se uno sta dietro al circo finisce. Dipende dalle energie che rimangono. Se uno sente di non avere più motivazioni, in questo momento non posso sapere come sarò tra due anni quando finirà il contratto. Ci sta che tra due anni il cervello perde colpi e magari continuo e faccio una cazzata".