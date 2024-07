Santacroce sicuro: "Ecco chi può essere il calciatore ideale per Conte"

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa ricevuto dell'emittente radiofonica:

"Se sono ottimista per il nuovo Napoli che sta prendendo forma? Sì. Sono curioso, in particolare, di vedere come sarà la difesa. Schierarsi a tre o a quattro è questione di numeri. Sono davvero molto curioso, lo ribadisco: vorrei vedere un diverso tipo di atteggiamento, quello che è mancato l'anno scorso. Quale giocatore potrà ricevere un upgrade importante con Conte? Folorunsho: come tipo di centrocampista, potrebbe avere le qualità che piacciono a Conte, ovvero corsa, grinta, determinazione e intensità. E' molto completo: potrebbe essere una bella scoperta per il Napoli"?