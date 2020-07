Santacroce: "Oggi il Napoli ha un problema mentale, ma contro il Barcellona le pile si caricano da sole"

Ultime calcio Napoli -Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Giocando ogni tre giorni si arriverà affaticati alla gara col Barcellona. Le pile si ricaricheranno da soli in quel caso perché giocare col Barcellona ti tira fuori tutto. Il problema del Napoli è mentale, anche alla Lazio è successo che dopo una volata ha cominciato a scendere. Il Napoli è sempre stato abituato a fare partitoni con le big e come tattica, da parte di Gattuso, mi aspetto una squadra che andrà a giocare in contropiede. Pallone d’Oro? Io lo darei sempre a Messi fino a che vive”.