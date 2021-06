Sannino: "Mancini ha impostato l'Italia come fosse un club, erano anno che non giocava così la Nazionale"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Sannino, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mancini ha impostato la sua Nazionale come se fosse un club ed ha scelto i calciatori come fosse un dirigente. Erano anni che non si vedeva l'Italia giocare in questo modo. Marco Rossi all'Ungheria? Qualcosa non ha funzionato qui, è stato un calciatore importante ed anche da allenatore ha fatto molto bene".