San Paolo, l'ass. Borriello a CN24: "Napoli-Pescara? Nessun motivo per farla saltare! Gli stadi potrebbero essere riaperti, dal Governo non c'è fiducia nel tifoso"

L'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto in diretta durante 'Calcio Napoli 24 Live':

“Stadio San Paolo? Abbiamo fatto una gara d’appalto l’anno scorso per la termogestione degli impianti sportivi comunali: per appalti così importanti è prassi che chi arriva secondo fa ricorso al TAR, il giudice aveva deciso di sospendere l’affido previsto per il primo settembre. Cosa succede? Il giudice del TAR impugna e sospende l’avvio delle attività, a mio avviso commettendo una leggerezza. Abbiamo attivato una procedura d’emergenza per affidare temporaneamente per un mese, ad un’altra ditta, l’avvio della termogestione degli impianti comunali: era nato un caso, ma noi come Comune non c’entriamo nulla. Adesso speriamo che il giudice si pronunci in tempi brevi perchè l’affido dura solo un mese. Il San Paolo, comunque, è pronto.

Napoli-Pescara con la positività di De Laurentiis? C’è dispiacere per il contagio, è chiaro: sta facendo il tampone ogni quattro giorni, però quando si va in assemblee così numerose è normale applicare qualche misura di sicurezza in più, come accade anche a noi nelle riunioni. Dispiace perchè vorremmo che tornasse tutto come prima.

Non ci sono positivi tra i calciatori, perciò non vedo motivi per cui debba saltare Napoli-Pescara.

San Paolo aperto? In questi giorni siamo fermi, il Governo è stato chiaro e non se ne parla di riaprire gli stadi: mi dispiace che i tifosi vengano reputati poco affidabili quando poi teatri e cinema sono aperti. È sbagliato, i tifosi in questi periodi hanno dimostrato come si possa mantenere il distanziamento sociale nelle attività. Tutti quanti sono andati in vacanza, il contagio era preventivato: non capisco perchè adesso si neghi l’accesso agli stadi, è un attacco alla fiducia di tanti tifosi ed appassionati.

Apertura degli stadi a seconda delle zone d’Italia? L’avevamo già auspicato quando c’erano regioni con numeri più bassi, purtroppo non ha convinto il comitato tecnico-scientifico. Il Premier Conte si avvale della loro consulenza, di fondo c’è una mancanza di fiducia nei tifosi da stadio e non è giusto: allo stadio ci vanno anche le famiglie, col distanziamento ogni 3-5 posti e con la capienza ridotta ad un quinto potrebbero esser riaperti gli stadi”