Salvini replica a De Luca: "Vuole chiudere la Campania? Migliaia di napoletani vogliono curarsi al Nord..."

Ultime notizie - Matteo Salvini, leader della Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta su Facebook in cui ha replicato ancora una volta alle parole di Vincenzo De Luca, che aveva "minacciato" di voler chiudere la Regione Campnia nel caso in cui altre regioni d'Italia ancora in stato d'allarme avessero deciso di aprire incautamente consentendo ai cittadini di girare per l'intera penisola. Queste le parole del leader del Carroccio:

"De Luca vuol chiudere la Campania? Ricordo sottovoce al signor De Luca che l'anno scorso più di 15mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri. Evidentemente De Luca non ha una Sanità all'altezza".