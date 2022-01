Salernitana e Torino, l'avv. Chiacchio: "3-0 a tavolino? Casi identici a Juventus-Napoli, l'anomalia è la Lega costituita parte civile"

Ultime notizie calcio Napoli - Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo ed avvocato di Salernitana e Torino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Salernitana e Torino? Sono vicende e controversie che andranno a coinvolgere tutti i gradi di giudizio. Con l'Udinese ci auguravamo che già il Giudice Sportivo disponesse la disputa della gara per motivi di forza maggiore. La Lega che si sostituisce parte civile è stata una grande sorpresa, non è mai accaduto in cause di due club. C'è qualcosa di anomalo, dal momento che il giudice è della Lega. Qualcuno dovrebbe spiegare a Udinese, Salernitana e Torino perché si è arrivati a questo punto. Cluc che si costituiscono contro altri club sono comprensibili, ma discutibili dal punto di vista etico. Il caso di Juventus-Napoli è identico a quello di Udinese-Salernitana, anche in quel caso il Giudice Sportivo diede il 3-0 a tavolino. Vedremo nei gradi successivi".