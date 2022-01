Salernitana, avv. Fimmanò: "Diego Costa? Solo se potrà fare il Diego Costa"

Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo commentando anche le voci di mercto riguardanti il club campano:

"Stiamo seguendo profili importanti, faremo tutto il possibile. Cerchiamo di prevedere l'imprevedibile. Stiamo valutando di costruire una squadra adeguata, poi se non ci riusciremo sarà un problema di praticabilità, non di costi. Verifichiamo tutto, anche le condizioni dei calciatori. Ho capito che abbiamo preso un ds dal grande carisma, una bella persona. Dico che in generale si verifica l'impiegabilità immediata, come ho detto le condizioni. Ad esempio Diego Costa arriva se in condizione di fare il Diego Costa".