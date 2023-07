Garcia a Mediaset: "Squadra ancora affamata, arriverà un difensore! Livello generale ottimo e su Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Mediaset nel corso del ritiro azzurro a Dimaro.

Queste le parole di Rudi Garcia che ha parlato di diversi temi:

“Spero e voglio che la squadra sia ancora affamata. Il mio dovere sarà far capire loro che non possono abbassare concentrazione ed impegno, dovranno dare tutto per la squadra”.

Su Osimhen: “Ho parlato con tutti, sono concentrati sull’obiettivo di allenarsi bene e prepararsi per la prima partita di campionato che arriverà presto. Victor è uno dei più grandi centravanti in circolazione e siamo contenti che sia con noi”.

Chi mi ha impressionato di più? Il livello in generale che è piacevole. Con il gruppo completo c’è tanta tecnica ed i calciatori capiscono in fretta come mettersi in campo per rispondere alle mie indicazioni”.

Sul mercato: “Danso? La cosa cerca è che c’è un difensore da trovare, per ora nessuno è arrivato e questo deve farci capire che non è facile trovare una soluzione. L’importante è che arriverà qualcuno, se poi non arriverà nessuno a breve ho comunque tre difensori e nella mia squadra se ne gioca con due, quindi andrà bene così”.