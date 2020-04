Delio Rossi: "Aspettare per prendere le precauzioni del caso: il campionato può finire anche tra 4 mesi"

Ultime calcio - Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Bisogna aspettare, prendere le precauzioni e poi far ripartire tutto per chiudere la stagione. Tutto questo, però, può anche accadere tra 3-4 mesi. Ripartire? Una mini preparazione dovrà essere fatta sicuramente, per poter poi giocare gare. 15-20 giorni bastano, anche per tornare ad allenarsi insieme. Un minimo di preparazione, però, insieme va fatto anche se dipende dalle situazioni e dalle squadre".