Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Brescia. Ecco le sue parole su Diawara.

La coppia Diawara-Veretout è la migliore a centrocampo? "In questo momento si perché non abbiamo altri centrocampisti. Diawara è ritornato oggi e ha giocato bene. Veretout è in un grande momento".