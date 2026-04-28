Ritorno a Napoli a fine stagione? Sarri a DAZN risponde: "È fantacalcio"

Le Interviste  
Ritorno a Napoli a fine stagione? Sarri a DAZN risponde: È fantacalcio

Ritorno Sarri sulla panchina del Napoli? La risposta dell'allenatore

Maurizio Sarri nome caldo per la panchina del Napoli: sarebbe questo lo scenario, con nuove conferme giunte anche nelle ultime ore, nel caso in cui Antonio Conte decidesse di interrompere il rapporto a fine stagione. 

Oltre ad Enzo Maresca, attualmente libero dopo l'esonero dal Chelsea, ci sarebbe quindi nel mirino anche l'ex Napoli attualmente in biancoceleste. 

Panchina Napoli, Sarri commenta le voci sul ritorno 

Possibile un ritorno di Sarri a Napoli? A rispondere al quesito è stato direttamente l'allenatore intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Udinese 3-3 per la chiusura della 34a giornata di Serie A

“È fantacalcio”, ha sentenziato il mister senza troppi fronzoli e senza approfondire ulteriormente. Poi scherza: Perché quando parlate di me dite sempre che sono vecchio? Guardate che ce ne sono un paio più grandi di me (ride, ndr). 

Sarri sostituto di Conte? La risposta già dopo Napoli-Lazio 

Quella di stasera non è la prima volta che il mister si pronuncia sulla questione. Già in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Lazio, quando l'indiscrezione era appena agli inizi e non era diventata ancora rilevante come oggi, Sarri commentò le voci di un bis in azzurro minimizzando da subito: 

"Se è un sogno chiedetelo a chi mi ha accostato, per il resto questa è un'eventualità molto remota: mi fa piacere, ma è remota e lo sapete. Ho un contratto per altri due anni con la Lazio". 

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    79

    34
    25
    4
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    69

    34
    21
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    61

    34
    17
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    61

    34
    19
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    34
    14
    6
    14

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    46

    34
    13
    7
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo ParmaParma

    42

    34
    10
    12
    12
  • 13º

    logo TorinoTorino

    41

    34
    11
    8
    15
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    39

    34
    10
    9
    15
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    37

    34
    8
    13
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo LecceLecce

    29

    34
    7
    8
    19
  • 18º

    logo CremoneseCremoneseR

    28

    34
    6
    10
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    19

    34
    3
    10
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    34
    2
    12
    20
Back To Top