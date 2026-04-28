Ritorno a Napoli a fine stagione? Sarri a DAZN risponde: "È fantacalcio"

Maurizio Sarri nome caldo per la panchina del Napoli: sarebbe questo lo scenario, con nuove conferme giunte anche nelle ultime ore, nel caso in cui Antonio Conte decidesse di interrompere il rapporto a fine stagione.

Oltre ad Enzo Maresca, attualmente libero dopo l'esonero dal Chelsea, ci sarebbe quindi nel mirino anche l'ex Napoli attualmente in biancoceleste.

Panchina Napoli, Sarri commenta le voci sul ritorno

Possibile un ritorno di Sarri a Napoli? A rispondere al quesito è stato direttamente l'allenatore intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Udinese 3-3 per la chiusura della 34a giornata di Serie A.

“È fantacalcio”, ha sentenziato il mister senza troppi fronzoli e senza approfondire ulteriormente. Poi scherza: “Perché quando parlate di me dite sempre che sono vecchio? Guardate che ce ne sono un paio più grandi di me (ride, ndr).

Sarri sostituto di Conte? La risposta già dopo Napoli-Lazio

Quella di stasera non è la prima volta che il mister si pronuncia sulla questione. Già in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Lazio, quando l'indiscrezione era appena agli inizi e non era diventata ancora rilevante come oggi, Sarri commentò le voci di un bis in azzurro minimizzando da subito: