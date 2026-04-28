Ritorno a Napoli a fine stagione? Sarri a DAZN risponde: "È fantacalcio"

Maurizio Sarri nome caldo per la panchina del Napoli: sarebbe questo lo scenario, con nuove conferme giunte anche nelle ultime ore, nel caso in cui Antonio Conte decidesse di interrompere il rapporto a fine stagione.
Oltre ad Enzo Maresca, attualmente libero dopo l'esonero dal Chelsea, ci sarebbe quindi nel mirino anche l'ex Napoli attualmente in biancoceleste.
Possibile un ritorno di Sarri a Napoli? A rispondere al quesito è stato direttamente l'allenatore intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Udinese 3-3 per la chiusura della 34a giornata di Serie A.
“È fantacalcio”, ha sentenziato il mister senza troppi fronzoli e senza approfondire ulteriormente. Poi scherza: “Perché quando parlate di me dite sempre che sono vecchio? Guardate che ce ne sono un paio più grandi di me (ride, ndr).
Quella di stasera non è la prima volta che il mister si pronuncia sulla questione. Già in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Lazio, quando l'indiscrezione era appena agli inizi e non era diventata ancora rilevante come oggi, Sarri commentò le voci di un bis in azzurro minimizzando da subito:
"Se è un sogno chiedetelo a chi mi ha accostato, per il resto questa è un'eventualità molto remota: mi fa piacere, ma è remota e lo sapete. Ho un contratto per altri due anni con la Lazio".