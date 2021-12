Rinnovo Insigne, Cammaroto: "Toronto è un'ipotesi concreta ma Lorenzo aspetta altre offerte. Smentite due piste, può partire anche a gennaio"

Emanuele Cammaroto scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine:

Ultime calcio Napoli

"Caso Insigne: De Laurentiis ha fatto la sua offerta e non soddisfa il giocatore ed il suo entourage. ADL rimarrà coerente alla strategia portata avanti e non intende smuoversi dalla sua proposta: se Insigne vuole rimanere gli toccherà ridurre le sue pretese. La stagione sinora poco felice del giocatore non lo aiuta a sostegno delle sue richieste di rinnovo. Toronto e' un'ipotesi concreta, anche se Insigne aspetta altre offerte. Smentite le piste Bayern Monaco e Tottenham. Il Napoli valuta anche la possibilità di liberare il giocatore a gennaio ed incassare un indennizzo. Ad ogni non si può escludere una sorta di Hamsik bis. Anche così si spiega un tentativo fatto qualche settimana fa per Boga, che però andrà all'Atalanta. Fa riflettere, tra l'altro, che Boga vada a Bergamo per 22 milioni, mentre sino al più recente sondaggio del Napoli il prezzo chiesto ai partenopei era di 37 milioni. E' la conferma che tra Napoli e Sassuolo non c'è feeling, il club campano non e' nelle grazie di Carnevali e difficilmente si faranno affari su questo asse. Se Insigne dovesse andare via a stagione in corso il Napoli non prenderebbe un altro esterno e si pensa di spostare Lozano a sinistra".