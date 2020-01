Rigitano (agente) a CN24: "Lobotka ma non solo, serve un difensore. Senza Champions ci sarà addio per qualche big"

Ultime calcio Napoli- Raffaele Rigitano, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lobotka è un buon giocatore, uno dei pochi a trasferirsi in quel ruolo a gennaio. Un giocatore d'ordine manca dai tempi di Jorginho. Non è mai stato trovato un sostituto, adattando Hamsik in quel ruolo ma ora si tenta di portare l'altro slovacco a casa. Giocatore d'ordine che può essere utile. Il Napoli deve fare qualcosa in difesa, viste le indisponbibilità. La difesa ha mostrato problemi fino a questo momento con Manolas che non ha colmato la cessione di Albiol. In caso di mancato accesso alla Champions del prossimo anno, ci sarebbero delle perdite economiche importanti e la cessione di qualche pezzo pregiato sarà inevitabile. Addio a Younes o Mertens? A gennaio dico Younes, sono convinto che l'addio di Mertens sia lontano".