Retroscena De Laurentiis: "Colpo Kvaratskhelia? Merito di mio figlio Edoardo, non di Giuntoli!" | VIDEO

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza in sala stampa a Castel Volturno, concedendosi in un'intervista in cui ha parlato della situazione di Rudi Garcia, del nome di Antonio Conte, del rinnovo di Victor Osimhen, di Giuntoli alla Juventus e tanti altri temi.

Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul passaggio di Giuntoli alla Juventus, raccontando un retroscena che riguarda Kvaratskhelia:

"Giuntoli da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos'è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della Juve? Ma come, qui abbiamo sempre considerato la Juve nemica sportiva numero uno... Eh, questo è un altro film! Io qui non finisco mai di imparare. Ma poi scusatemi, Giuntoli è stato un'intuizione mia e di Andrea Chiavelli, l'abbiamo preso da una società come il Carpi che dalla Serie C era arrivato in Serie A. Non è che l'abbiamo preso dall'Inter, dalla Juve o dal Milan. Un direttore sportivo deve avere la cultura dell'umiltà e del lavoro, e lui ce l'aveva. Così come mi trovo molto bene con Meluso, e con Maurizio Micheli che fa da capo degli scout e che sceglie i giocatori, che lavora con noi da tanti anni.

Il colpo Kvara? Non è vero che è un colpo suo: è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo, che poi l'ha passata a Micheli, il quale poi l'ha passata a Giuntoli. Lui qui ha indovinato tanti giocatori e ne ha sbagliati altrettanti, ma non mi metto a far la conta. Così va nella vita: è un ottimo professionista che è andato a lavorare alla Juventus con mia grande sorpresa.

Io sono sempre stato molto presente nel calcio, me l'avete sempre rimproverato. Non ho delusione per le scelte fatte in questa estate. Con il mio carattere avrei già cambiato. Meluso è una persona molto educata, piacevolissima nel rapportarsi. Micheli è un gigante dal sorriso umano. Mi trovo benissimo e dormo tra due guanciali".