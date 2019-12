Renica: "Il Napoli doveva far terminare la stagione ad Ancelotti. Non credo alla storia che la squadra andava contro l'allenatore"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Renica, ex difensore di Napoli e Verona, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non capisco come mai il Napoli non abbia fatto finire la stagione ad Ancelotti, provando a salvare il salvabile con la Champions. In campionato ci sono dei problemi e in diciassette mesi di Ancelotti il Napoli è sempre stato discontinuo e non si è mai vista una crescita. Questo è stato un problema, ma è stata una scelta strana dopo il passaggio del turno in Champions. Non credo ci fosse un cattivo rapporto tra Ancelotti e la squadra, ho letto diversi messaggi sui social da parte dei calciatori del Napoli che l'hanno ringraziato. La società del Napoli ha le proprie responsabilità perchè nel post Salisburgo ha messo tutti contro tutti. Callejon ha abbracciato in maniera commovente Ancelotti, non credo che la squadra sia andata contro l'allenatore".