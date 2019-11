Rastelli: "Una mal gestione delle dinamiche interne ha scatenato il caos a Napoli"

A Radio Marte nel corso di Si Gonfia la Rete è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore.

“Castrovilli? Quando arrivai a Cremona si parlava di lui come di un grande talento, ma aveva un problema al menisco e quindi non riusciva ad esprimersi al meglio a causa del fastidio. A gennaio dello scorso anno si è operato per cui negli ultimi 3 mesi ne ho apprezzato le potenzialità, ma poi a fine stagione è tornato alla Fiorentina. Castrovilli è molto sveglio e sa leggere il gioco in anticipo. Ha una gamba interessante, una progressione incredibile, attacca bene gli spazi ed è bravo anche nell’uno contro uno. Con grande naturalezza, non ha subito il salto in serie A ed è proprio in questo che si vedono i talenti. Il Napoli negli ultimi 10 anni ha raggiunto livelli altissimi, ma una non buona gestione delle dinamiche interne ha scatenato questa situazione”.