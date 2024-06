Raspadori: "Il gol alla Juventus è di tutti i napoletani! Solo dopo mi sono reso conto del significato, Kvaratskhelia mi disse una cosa..."

Ultime news SSC Napoli - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è il protagonista del nuovo appuntamento con Drive&Talk, il Podcast a quattro ruote targato SSC Napoli.

SSC Napoli: la vita di Raspadori

Ecco le domande e le risposte nel Drive&Talk di Jack Raspadori:

Com'è la tua routine quotidiana quando non sono qui a darti fastidio?

"Innanzitutto, quando sono in macchina, di solito è l'ora delle telefonate, quindi telefono a casa, a mio padre, mia mamma, mio fratello o mia nonna. Non è regolare ma mi piace parlare con tutti".

E la mattina? Quando ti svegli in generale? Fai colazione a casa?

“Di solito faccio colazione durante l'allenamento. Ho appena portato il cane fuori in giardino affinché anche lui si svegli nel migliore dei modi. Mi preparo, mi vesto e salgo in macchina andare al campo di allenamento a mangiare qualcosa. Quindi inizia la routine di pre-allenamento e poi la seduta”

Da quanti anni stai con Elisa?

“Dal 2017. Quindi quasi sette anni. Ci saremo conosciuti e stiamo insieme da sette anni a giugno. In realtà ci conosciamo da otto anni e sette anni insieme”

Eri ancora in Primavera?

“Non ero ancora nemmeno entrato nella Primavera. Ero con l'U17 al Sassuolo quando ci siamo incontrati”.

Raspadori in Drive&Talk

Sei di un paesino vicino a Bologna.

“Sì, sono di Castel Maggiore, che è un paese in provincia di Bologna. È vicino al centro, ma è in provincia. Quando avevo 10 e mezzo o 11 anni, mi sono trasferito al Sassuolo. Mio fratello c'era già stato giocando lì per un anno, quindi abbiamo deciso che l'avrei seguito il suo stesso percorso. Mio nonno o mia mamma ci provata lì con un minibus. C'erano altri ragazzi di Bologna che han giocato nel Sassuolo, quindi grazie alla disponibilità di mia mamma, ne hanno organizzato uno. Mia mamma lavorava part-time all'epoca e mio nonno era già in pensione quindi lo avrebbero diviso tra loro: due giorni mia mamma, tre giorni mio nonno ogni settimana”

Quindi tuo fratello è più grande di te.

“Sì, ha tre anni in più”

Quindi praticamente hai iniziato giocare a calcio insieme a lui.

“Giusto. Dato che era più vecchio di me e ho iniziato a giocare da giovanissimo, appena ho potuto stare in piedi e mantenere l'equilibrio, giocavo con lui e mio padre”

Quindi ti ha ispirato e hai visto tuo fratello come un modello.

“Si assolutamente. Questo vale per mio fratello e mio padre. Poiché erano più grandi, pensavo che fossero molto migliori di me, quindi ho sempre cercato di rispecchiarmi in cosa stavano facendo, soprattutto mio fratello. Abbiamo una storia sulla nostra relazione in termini di ciò che eravamo di cui si parla nel calcio. Mi ha aiutato così tanto senza nemmeno volerlo”

Sono curioso adesso. Chiamiamolo adesso allora. Qual è il suo nome?

“Enrico”

Raspadori chiama il fratello Enrico.

“Enri! Tutto bene?” “Si tu?” “Sì. Sto andando ad allenarmi. Ho bisogno di qualche prova da parte tua perché dobbiamo raccontare la nostra storia che mi ha portato a utilizzare il mio piede destro come fai tu”

Raspadori continua...

“Fino a quando avevo circa cinque anni, quindi i primi due o tre anni di giocare a calcio a casa, al parco o per strada, ho sempre tirato solo con il piede sinistro. Come scrivo con la mano sinistra”

Quindi sei naturalmente mancino.

“Esattamente. Non è che mi dasse davvero fastidio, ma mi dava fastidio che facesse tutto lui con il piede destro e lo ha fatto bene, sia scrivendo che tirando. È stato allora che qualcosa è scattato nella mia testa che dovevo fare tutto come lui”

Poi ho iniziato a scrivere e a scattare.

“Esattamente. A quell'età si migliora tantissimo, quindi nel tempo sono quasi migliorato con la mia destra sia con la sinistra. Perché lui era bravo, ovviamente, quindi proveniva dal guardare il suo buon tiro.

Enrico, sapevi che stava facendo questo? O eri semplicemente orgoglioso?

“Affatto! Ovviamente! Lo sono sempre. Sono stato il suo primo fan, come ho sempre detto. Potevi vedere fin dalla giovane età e ancora di più adesso, che ha sempre avuto la dedizione, ha sempre avuto quella passione infinita e incessante desiderio di migliorare, che è uno dei suoi attributi più importanti. È impegnato, laborioso e continua a voler migliorare se stesso. È così da quando era piccolo quando voleva rispecchiarmi, ma non merito alcun credito oltre ad essere nato destrimano e basta. Non dipende da me. Fin da quando era piccolo, ha avuto quell'impegno e quella passione che lo ha portato arrivare dove è oggi e imparando a tirare con il piede destro semplicemente perché mi rispecchiava. Non sono mai riuscito a usare il piede sinistro nel modo in cui ha fatto rispecchiandomi, quindi è solo una delle sue migliori qualità”

Quando voi due eravate bambini, cosa vi è piaciuto fare insieme come fratelli? A parte giocare a calcio.

“Qualunque cosa. Eravamo sempre insieme. Abbiamo fatto tutto insieme. Praticavamo tutti i tipi di sport. Non ci siamo mai limitati al calcio. La nostra più grande rivalità era probabilmente nel ping pong, a volte siamo quasi venuti alle mani”

Tiri con la mano destra o con la sinistra?

“Giocavo con la sinistra ma poi a giocare così tanto con lui e volendo essere come lui, ho giocato con il destro”

Avresti potuto essere il Nadal del ping pong!

“Ma sì, probabilmente il ping pong era lo sport che giocavamo al massimo”

Ancora su Enrico:

“Normalmente lo chiamo per primo dopo una partita” “Esatto, mi chiama sempre subito dopo una partita. È anche il momento per dare un feedback” “Parliamo del match ma non ci piace molto dicendogli cosa ha fatto di sbagliato. Gli chiedo come sta”

Raspadori torna a parlare.

Quindi praticamente sei stato solo al Sassuolo e al Napoli?

“Sì, professionalmente sono stato in questi due club. Ovviamente ho giocato nella squadra della mia città prima di ciò, Progresso Calcio a Castel Maggiore. Sono stato lì dai 6 agli 11 anni circa poi sono andato al Sassuolo fino a 21 anni e poi sono venuto qui”

Sei nato nel 2000 quindi hai compiuto 24 anni non molto tempo fa. Hai già raggiunto gli obiettivi più grandi nel mondo del calcio, vincere gli Europei nel 2021, che erano Euro 2020, e poi ovviamente lo scudetto con il Napoli. Ieri mentre pensavo su questo episodio, mi è venuto in mente il tuo gol contro la Juve.

“Quel gol contro la Juve è stato un attimo, oltre ad essere brillante per me personalmente, penso che sia stato un momento per tutti quelli che erano qui a Napoli. Era qualcosa che facevo in campo con l'aiuto dei miei compagni di squadra ma sembrava che appartenesse a tutti. Quando siamo tornati e abbiamo visto tutti i video e tutto quello che è successo, mi ha fatto capire cosa era successo. Ho sentito Kvara dire che era il momento che gli fece capire che portavamo lo scudetto a Napoli”.

Ho una domanda a riguardo perché mi ricordo quando stavamo tornando sull'autobus e parlare di tutto stava succedendo. Ho detto: "Pensate se vinciamo lo scudetto". Qualcuno mi guardò e disse: "Forse non hai capito. Oggi abbiamo vinto lo scudetto". Era quello che non capivo o era quello il momento...?

“No, penso che quello fosse il momento che abbiamo davvero capito, non che l'avessimo vinto, ma che eravamo quasi arrivati e che ora dipendeva tutto da noi. Quella vittoria e avere tutte quelle persone lì quando siamo tornati, probabilmente erano tutte le persone, questo ci ha fatto pensare che ce l'avevamo fatta perché sembrava che stessimo tornando con il titolo. Indipendentemente da quanto sia grande quel match per le persone qui, sembrava davvero che ce l'avessimo fatta. Quindi, a parte questo obiettivo che mi rende felice, penso che abbia reso felici anche tutti gli altri. Quelli sono momenti che tieni sempre con te. Solo a pensarci, puoi sentire che mi risulta un po' difficile parlare perché quelli sono momenti speciali e la cosa bella è che sono speciali per così tante persone e rimarranno così. Chiunque lo riveda dirà la stessa cosa”

Quanto tempo ti ci è voluto per realizzare, non solo con quell'obiettivo ma in generale, che impresa è stata per il Napoli vincere lo scudetto dopo 33 anni? Lo sapevate subito o...?

“Non credo di averlo capito subito ma con quello che abbiamo visto all'esterno e come si sentivano le persone al riguardo, questo ci ha fatto davvero capire. C'era così tanta felicità e le persone erano stupite da ciò che avevamo fatto questo anche se non lo capivo dentro me stesso, quello che ho visto fuori mi ha fatto capire cosa abbiamo fatto”

Ci pensi mai? O ti viene in mente e ti sembra di riviverlo?

“Sì. Rivivi quei momenti se guardi un video o vedi una foto, se ci pensi e lo immagini chiaramente nella tua testa ti sembra di riviverlo. Provi di nuovo quelle emozioni che penso che ognuno di noi avrà per sempre”

Sei stato al Napoli per due stagioni, giusto?

“Sì, quando finirà questa stagione”

Esatto, la tua seconda stagione. Come hai trovato la città? Hai quasi sempre vissuto vicino a casa.

“Sono rimasto davvero bene, come impressione su di me. Lo stile di vita qui è diverso. Vengo dalla campagna quindi non sono abituato…”

…alla città.

“Per me la cosa più difficile era abituarsi a vivere in una grande città, una città come Napoli. Ti dà l'impressione di essere caotica ma, come dico sempre agli amici, è il caos organizzato. Sembra tutto fuori posto ma non è così. Forse la cosa più difficile è stata passare da, sono più abituato ad esserlo nelle zone di campagna, quindi è più difficile essere in una città. Ma il popolo napoletano rende tutto più semplice perché sono così carini, hanno la gioia di vivere. Vedi il loro amore per la vita. È davvero utile perché se hai il minimo problema, se hai bisogno di qualcosa...Quando ti trasferisci in un posto nuovo non sai come comportarti, dove trovare ciò di cui hai bisogno, mentre qui viene spontaneo, le persone ti aiutano con tutto”

Come ti trovi? Abiti vicino al mare?

“È un po' strano per me perché associo il mare alle vacanze. Tuttavia il tempo, il sole, vedendo il mare...Ho detto prima che ti svegli diversamente. Ti dà energia e una diversa voglia di vivere. Ti dà una sensazione liberatoria simile a quando dici: 'Vado in vacanza al mare'. È un po' così ogni mattina quando ti alzi”

Lontano dal calcio, pensando all'università. Sei iscritto all'università. È bello vederlo è sempre più...

“…comune”

Esattamente.

“Ho avuto tanti compagni di squadra nelle ultime stagioni che hanno deciso di andare lungo questa strada. Penso a questo proposito le cose stanno davvero migliorando. È qualcosa che molte persone se ne stanno rendendo conto che puoi combinale Non è che questioni sportive o calcistiche intralcino gli studi, e viceversa"

Non sto dicendo che siano incompatibili ma ci sono difficoltà logistiche perché viaggi così tanto, ti alleni così tanto. Anche per noi, il tempo di fermo sono in mesi atipici, come giugno. Hai anche doveri internazionali. Allora, come conciliare studio e lavoro?

“Penso che, come con qualsiasi cosa, prima devi volerlo. Se vuoi fare qualcosa se ci credi, allora troverai un modo. Ovviamente non è facile, ma penso che nella vita le cose dovrebbero essere difficili. In caso contrario, tutto sarebbe troppo facile. Comunque ci sono sempre riuscito, concentrarsi sul fatto che sono due cose che, come dicevo prima, non toglie l'uno dall'altro. In realtà si migliorano a vicenda: non è che se spendi un'ora o due al giorno studiando ti alleni peggio, o viceversa, ti alleni per tre ore studi peggio. È qualcosa che, se organizzi le cose nel modo giusto, puoi fare entrambe le cose. Poi c'è il fatto che ovviamente la maggior parte dei professionisti dello sport hanno carriere relativamente brevi. Quindi, se riesci a guardare oltre, se hai un altro percorso, un'altra passione, una qualifica alle spalle... Ovviamente questo potrebbe aiutarti quando non puoi più seguire la tua passione principale”

Penso che gli sportivi, in generale, sono molto utilizzati a quello spirito di sacrificio.

“Assolutamente”

Hai avuto la fortuna di giocare e crescere non troppo lontano da casa. Quindi eri vicino alla tua famiglia. Tuttavia, in questo sport – a tutti i livelli, non solo in Serie A – i giocatori spesso devono andare e vivono da soli all'inizio della loro vita. Quindi sono costretti assumersi davvero la responsabilità. Poi, ovviamente, è uno sport dove devi superare la fatica e cercare di dare sempre di più. Quindi è stata una buona cosa da prendere quello spirito di sacrificio e portarlo...

“…ai miei studi e alla mia vita. Penso davvero che niente, a parte la mia famiglia, mi ha dato più dello sport. Per me, e penso di poter parlare a nome di molti altri che hanno fatto viaggi simili, è stata la migliore scuola di vita. Ti insegna quello spirito di sacrificio che hai nominato, rispetto per gli altri, siano essi i tuoi compagni di squadra, il tuo allenatore, il tuo avversario. Ho imparato tanto dallo sport. La gente potrebbe pensare ai calciatori come se non fossero molto intelligenti o maturi, Ma, in verità, visto il percorso che devi fare, molti di loro sono diventati molto maturi dopo aver avuto a che fare certe cose e situazioni. I calciatori che hanno un'età compresa tra i 17 e i 20 anni hanno sperimentato cose, sono più predisposti ad essere indipendenti e scoprire cosa c'è là fuori, oltre le loro case. Le persone spesso hanno questa visione, ma lo sport ti dà tanto”

Una domanda difficile adesso. Qual è, secondo te, la qualità che ti distingue come persona?