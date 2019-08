Rai, Venerato a CN24: "Offerta di 50 milioni del Napoli per Icardi! James il jolly, difficile arrivare a Lozano. Su Lukaku..."

Calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il potere contrattuale delle società è diminuito, il calciatore decide il proprio percorso e la propria destinazione. James Rodriguez non vuole restare al Real Madrid perché non c'è futuro, vuole cambiarea aria e rilanciarsi. Il Napoli è pronto a puntare su di lui, ma c'è anche l'Atletico Madrid, anche se sembra sfumato l'interesse. Con il mercato della Premier che chiude l'8 agosto, poi la strada sarà in discesa per il Napoli. La formula sarà nuovamente cambiata rispetto quella attuale che conosciamo, si parlerà sempre di prestito con diritto, ma ci saranno delle condizioni contrattuali che favoriranno James, Real e Napoli.

La Juve ha perso Lukaku. Paratici ieri ha incontrato il club inglese, ma Dybala ha fatto saltare tutto. C'era già l'accordo tra Mandzukic con Manchester e Lukaku con la Juve. Marotta si è di nuovo fatta sotto per Lukaku, nei prossimi giorni si può chiudere. Possibile offerta di 70 milioni più bonus tra gol, posizioni ecc. Il Manchester entro l'8 ha bisogno di un sostituto, Mandzukic resta il nome in cima alla lista del club inglese. Non so se il Napoli vuole ancora puntare su Icardi. Il Napoli vorrà prendere James e poi un altro attaccante, Lozano e Icardi sono le trattative che noi conosciamo, ma potrebbe uscire un nome nuovo. Proposto Werner, ma rapporto qualità-prezzo non soddisfa il Napoli. Zaha costa troppo. Su Rebic c'è l'Inter e non il Napoli.

Mauro Icardi è un discorso separato. La Juve continua a ribadire che non vuole Icardi e non lo prenderà, mentre l'entourage è sicuro che il calciatore è stato già bloccato dalla Juve. Il Napoli ha offerto 50 milioni qualche giorno fa, ma l'Inter ha rifiutato e chiesto 70. Conte non ritiene adatto Insigne nel suo 3-5-2, l'Inter ci ha provato per Fabian e Zielinski ma sono arrivati due secchi no. Con l'Inter si può raggiungere l'accordo, ma al momento Icardi prende tempo e aspetta la Juve.

Non mi aspetto chiusure entro ferragosto, il Napoli sta trattando con Raiola per Lozano. Ci sono tanti problemi legati ai diritti d'immagine. Raiola sta parlando di Lozano anche con il PSG. Il club francese pensa a Lozano e Dybala. Il Napoli non ha i mezzi per affrontare l'operazione come quella di Lukaku. L'agente di Lukaku è lo stesso di Gaetano e Meret e De Laurentiis ci ha parlato più volte, ma quando ha capito che lo stipendio dell'attaccante era vicino ai 9 milioni si è tirato indietro. Non ha mai trattato seriamente Lukaku.

Verdi al Torino? Entro il 2 si può trovare l'accordo, le parti non sono lontane. Ounas piace molto al Lille. Hysaj non andrà alla Juve se prenderà Danilo. Il Totteham valuta l'albanese".