Quiles: "Osimhen può andare via a gennaio con la giusta offerta"

Ana Quiles, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e della partita che gli azzurri giocheranno in Champions League contro il Real Madrid:



“La parola giusta per descrivere il momento del Napoli è ‘regreso’: c’è stato il ritorno di Mazzarri e a Bergamo è arrivata la vittoria. C’è stato anche il ritorno di Osimhen, anche se senza maschera. Ora la sfida Champions con il Real sarà molto interessante. Nello spogliatoio e in città si sentiva il desiderio di un cambiamento, quindi non credo che il cambiamento sia dovuto solo alle capacità di Mazzarri. Ora bisognerà confrontarsi con le migliori squadre europee per capire il Napoli a che punto è, bisogna aspettare la partita con il Real Madrid. Osimhen via a gennaio? ADL ha già perso una grande occasione per far partire il nigeriano a cifre importanti, si tratterebbe della seconda volta se arrivasse l’offerta faraonica del Chelsea a gennaio. Non so se sia sostituibile, ma penso possa andare via in caso di offerta”.