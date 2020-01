Protti: "Milik è il miglior attaccante del Napoli, ma va sostenuto! Il momento è critico, difficile mettere le cose a posto"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Igor Protti, ex attaccante di Lazio e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha un problema di serenità che si protrae dal famoso episodio delle multe. Quando le cose si rompono in quel modo sono difficili da mattere a posto. Milik è il centravanti più affidabile del Napoli ed è reduce da stagioni sfortunate per via degli infortuni. Devo dire che sono un po' condizonato da quello che è stato il mio calcio. Per me che ero una seconda punta era bello giocare con attaccanti dotati da una grande struttura fisica. A me piace tantissimo l'attacco a due, ma il Napoli gioca a tre davanti e l'attaccante centrale dev'essere sostenuto. I calciatori del Napoli devono ritrovare un po' di serenità, non bisogna commettere l'errore di pensare di entrare in campo pensando di risolvere le cose da soli. Tutto l'ambiente deve virare nella stessa direzione".