Prossimo allenatore Juve, Bernardeschi promuove Sarri: "E' un profilo valido ma non so se sarà lui il nuovo tecnico"

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Il futuro allenatore della Juventus?

"Non mi esprimo, abbiamo una società con ottimi dirigenti, quindi chiunque arrivi vuol dire che sarà all'altezza e porterà qualcosa in più per ogni giocatore. Da calciatore posso dire che Sarri a mio avviso è un profilo valido, ma non so se sarà il prossimo allenatore".