Pépé, l'agente: "Abbiamo scelto l'Arsenal non per i soldi! Molte squadre avevano già i lori attaccanti, in Premier per la continuità"

Parlando con L'Équipe Mercato, l'agente di Nicolas Pépé, Samir Khiat, ha spiegato il ragionamento alla base del trasferimento all'Arsenal:

“Per noi è stata la decisione migliore per Nicolas, è stata la scelta giusta. Abbiamo sempre fatto le scelte calcistiche, piuttosto che finanziarie. L'Arsenal può portargli una continuità in termini di ciò che ha fatto prima. E anche in termini di tempo di gioco. Quello che ha fatto l'anno scorso ... non ha limiti.

Era ricercato dai più grandi club d'Europa, c'erano offerte dai migliori 5 club europei. L'Arsenal ha un progetto ambizioso, vogliono passare al livello successivo, come hai visto con i nomi ad essi collegati nei giorni scorsi, e Nicolas può diventare una parte enorme di questo. Per un calciatore, la fede e la convinzione sono tutto. Volevamo la certezza assoluta che Nicolas avrebbe giocato. Molti club interessati hanno già i loro tris attaccanti impostati. L'aspetto principale per noi oggi è stato pensare al meglio per lui ... le storie su di noi che vanno dove la commissione era la migliore è spazzatura ”.

Alla domanda sulle offerte dei club della Premier League qualificati per la Champions League:

"Quando vieni in una squadra del genere, ci sono già giocatori al loro posto. È difficile, andresti lì e diresti che giochi in partite di coppa, giochi quando i primi tre non ci sono. Il nostro obiettivo era che Nicolas fosse una persona importante per dargli tutti gli elementi per dimostrare la sua abilità. Il futuro ci mostrerà di avere ragione o torto, l'Arsenal è ancora un grande club che gioca nella più grande lega del mondo. Voglio ringraziare il Presidente Lille Lopez, perché quando arrivarono le prime offerte, il Presidente stava ancora aspettando che arrivassero due grandi offerte da due enormi club europei. Queste offerte avrebbero valso più di quanto offrissero l'Arsenal. Ma ci ha detto che potevamo scegliere prima ancora di riceverli formalmente, anche se avrebbero fatto più soldi a Lille, ho pensato che fosse molto elegante".

Se giocherà contro il Newcastle questa settimana:

"Non so se giocherà domenica, non sono l'allenatore. Nicolas è stato accolto molto bene, tutti i giocatori erano entusiasti che firmasse. Questa è stata una cosa importante. Il giorno dopo aver firmato, Pépé ha avuto un insegnante di inglese per provare a farlo acclimatare il più rapidamente possibile, piccole cose del genere mostrano quanto il giocatore volesse l'Arsenal. È il più grande trasferimento nella storia dell'Arsenal e per il calcio africano c'è pressione, ma è preparato".