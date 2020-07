Politano: "Non abbiamo già la testa al Barcellona, oggi dovevamo chiuderla prima! Ci è mancato l'ultimo guizzo, essere poco concreti può essere un pericolo"

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Bologna-Napoli 1-1, è intervenuto l’attaccante del Napoli Matteo Politano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Non abbiamo già la testa al Barcellona, abbiamo messo in difficoltà il Bologna nel primo tempo e dovevamo chiuderla prima! Nella ripresa sono stati più bravi loro.

Poca concretizzazione può essere un pericolo? Sì, ci è mancato l’ultimo guizzo. Le partite se le lasci aperte poi rischi di pareggiarle, ed oggi è andata così.

Cosa posso dare al Napoli? Ho tanto entusiasmo, sto cercando di mettermi a disposizione per fare ottime partite. Spero di riuscire presto a trovare il primo gol col Napoli, sarà importante per me sbloccarmi.

Conte e Gattuso? Due allenatori simili come approccio e mentalità, ma diversi come modulo. Mi trovo meglio con Gattuso rispetto al 3-5-2 di Conte, è stato un anno un po’ particolare per me.

Il lavoro che faccio con Gattuso? Si fa fatica, ci chiede di dare una mano ai terzini come accaduto oggi. Qualche volta poi magari negli ultimi 20 metri non siamo lucidissimi, ma fa parte del gioco”