Politano, l'agente: "Sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli: darà il massimo"

Ultime calcio Napoli - Non si parla d’altro. Il Coronavirus sta sconvolgendo il mondo del calcio. E potrebbe sconvolgere ancor di più anche le dinamiche di calciomercato cinesi. Calciatori europei che potrebbero rientrare, trasferimenti in Cina ridotti sia per il salary cup che per l’emergenza COVID-19. Come cambia il mercato cinese? “Non vanno considerati soltanto gli effetti del Coronavirus, ma anche quelli di regolamentazione del Governo Cinese relative al cambio delle regole sugli stranieri e gli stipendi”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Davide Lippi, operatore di mercato di livello internazionale nonché profondo conoscitore del territorio cinese avendo condotto numerose trattative, alcune delle quali per il Guangzhou allenato fino a poco tempo fa dal padre Marcello.

Spazio al calcio giocato: Politano sfiderà l’Inter in Coppa.

“È sereno, sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli. Trasferirsi a gennaio è sempre abbastanza complesso. Matteo è un professionista esemplare, darà il massimo”.