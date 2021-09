Pistocchi a CN24: "Spalletti? La sua idea di calcio sta valorizzando la squadra e Osimhen. Ora non bisogna perdere la testa"

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "E' lecito essere felici in chiave Napoli perché la squadra vince facendo prestazioni. Ieri ha tenuto sempre in pugno la partita, non bisogna però perdere la testa sia quella della classifica e dei tifosi. Le indicazioni positive non devono condizionare l'ambiente e Spalletti ha fatto bene a chiarire come fossimo solo all'inizio della stagione. Ho visto una squadra che conosce ciò che può fare e lo fa, l'idea di calcio valorizza le qualità singole. Nessuno può dire se il Napoli sarà competitivo per il campionato ma quello visto finora dice che potrebbe esserlo. Osimhen? La tecnica ce l'ha ma non si trovava bene in una situazione di calcio. Ora è migliorato e l'idea di calcio lo ha aiutato perché i centrocampisti ora lo servono nello spazio dove lui è fortissimo"